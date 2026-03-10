【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第５日の１０日、アルペンスキーの女子複合（座位）で村岡桃佳（トヨタ自動車）は５位だった。

同（立位）の本堂杏実（コーセー）は９位。距離スキーのスプリント・クラシカル（立位）で、男子の新田佳浩（日立ソリューションズ）、川除大輝（同）、女子の阿部友里香（同）はいずれも準決勝で敗退した。

後半の緩斜面でスピードダウン

後半の回転を滑り終えた村岡は開口一番、「しんどかった」と漏らした。１本のレースでの勝負だった前日のスーパー大回転とは違い、高速系と技術系の２本で決着をつける複合で、体力の消耗に苦しんだ。

前半のスーパー大回転で４位につけたが、ターン数が増える回転で伸び悩んだ。鋭く曲がるために体を激しく動かし、ストック代わりに使う「アウトリガー」で雪上を押す回数も増えることから力を消費し、終盤の緩斜面で大きくスピードダウンした。ケガから復帰して回転用のポールを置いた雪上練習は大会前に１回しかできなかったという。「１か月ぐらい前まで選手じゃなくて、患者だった。体力が追いつかない」と村岡。ターン時にポールを倒す際の衝撃で、骨折から完治していない左鎖骨に痛みが走ったことも影響したようだ。

前日に冬季の通算最多タイとなる１０個目のメダルを獲得したが、複合種目での３大会連続表彰台はならなかった。女王の真価が試されるのはここからだ。（佐藤雄一）

本堂、得意種目で結果残せず

女子立位の本堂は９位。前半のスーパー大回転で攻め切れず１０位にとどまったものの、後半の回転で小刻みなターンをきっちり決めて順位を上げた。初戦の滑降で途中棄権、前日のスーパー大回転では１０位と得意の種目で結果を残せず、部屋で涙したという２９歳。残る大回転と回転に向け、「もう前を向くしかない」と気持ちを切り替えていた。