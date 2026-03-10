サンリオキャラクターの人気投票イベント、『サンリオキャラクター大賞』が開催されることが10日、発表されました。

サンリオキャラクター大賞は、サンリオの機関誌『月刊 いちご新聞』上で1986年にスタートした450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する“人気投票イベント”です。

2025年は、総投票数史上最多の6316万696票を記録し、ポムポムプリンが5連覇中だったシナモロールを僅差で抑え9年ぶり通算4度目となる1位に。今年エントリーする90キャラクターは、3月11日より公式Ｘアカウントで毎日発表されるということです。

デビュー30周年を迎えたポムポムプリンが、今回も1位を獲得すると10年ぶりとなる連覇に。僅差で2位となったシナモロールが王座奪還を果たすのか、それとも他のキャラクターが連覇を阻むのかが注目されます。

■2026年のテーマは『がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！』

41回目を迎える今回のテーマは『がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！』。『Smiling Ovation』はスタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンが互いに応援し合い、たたえ合いながら笑顔になれるイベントにしたいというサンリオの思いが込められているといいます。

加えて、今回より新たな部門も開設予定。新部門についての詳細は3月下旬より発表される予定です。

『2026年サンリオキャラクター大賞』の結果発表は、6月27日（土）・28日（日）に神奈川・パシフィコ横浜で開催される『サンリオフェス2026 in みなとみらい』（2日目）で発表されます。