◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

ＷＢＣ初先発となった中日・高橋宏斗投手は序盤からエンジン全開で役目を果たした。初回から１５６キロを計測し、２奪三振。「準備もしっかりできた。高めの真っすぐでファウルを取れるように有効的に使い、スプリットで打ち取ろうと（中村）悠平さんと話していた」と自慢の２球種が威力を発揮し、２回にも２三振を奪った。

３回からはカットボール、カーブも加えた柔軟な投球。６５球の球数制限が迫った５回２死まで６３球でアウトを重ねた。４回２／３を２安打無失点、５奪三振。２３年はリリーフで活躍した右腕は「ＷＢＣの先発をずっと目標にしていた。すごくうれしい思いと、しっかりやらないといけないという思いで。ＷＢＣは特別な雰囲気があるなと感じました」と今大会の初仕事を果たした。

前回大会は決勝戦にも登板した右腕。３年を経て「しっかり打者を観察し、整理しながら投げられた。（技術と精神面の成長が）両方ある。この３年間でいろんな成長があったのかなと思います」と実感した。それでもすぐに次の戦いに向け「ここからマイアミに行って、環境も変わる。１度経験したからこそ分かることも多くある」と気持ちを切り替え。「ここからは一発勝負。失投、準備不足がないように。ここからの役割は中継ぎであったり、それ以外にも。最高の状態でマウンドに上がれる準備を」と備えた。