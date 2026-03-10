◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手（３２）は、１次ラウンド最終戦のチェコ戦でスタメンから外れ、代打での登場もなかった。３戦目まで全試合スタメンで１２打数無安打１四球。ノーヒットのまま準々決勝の舞台、米マイアミに向かうことになった。試合前に井端監督は試合前の会見で「決して下を向くことなく、やってくれている。まずは本当に、野球選手なので１本出ることが非常に重要だと思います。かといって、休むことも必要だと思っていますので。まずは元気でいてくれていることが、一番こちらとしてはありがたいなと思います」と話していた。

過去のＷＢＣでは打線のキーマンとして期待されながら大会中に不振に陥った打者が、土壇場でドラマチックな活躍で世界一に導いてきた。

前回２３年の第５回大会では大谷翔平の後ろの４番を任されていた村上宗隆が不振に陥り、準決勝では５番に降格。準決勝のメキシコ戦は３打席連続三振に倒れるなど４打席ノーヒットだったが、１点を追う９回無死一、二塁で逆転サヨナラ二塁打を放った。

０６年の第１回大会では準々決勝まで打率１割を切っていた福留孝介が準決勝の韓国戦でスタメン落ちしたが、７回２死二塁の代打で先制２ランを放った。

０９年の第２回大会では１番・イチローが、１２打席連続無安打のスランプに陥るなど大不振。だが、韓国との決勝の延長１０回２死二、三塁で決勝の２点タイムリーを放ち、ヒーローとなった。

近藤はＮＰＢ屈指の打撃技術を持つ天才打者。過去のパターンからすると、２大会連続４度目の世界一は近藤のバットがカギを握っているのかもしれない。