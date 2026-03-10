◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽決勝Ｔ１回戦第２戦 町田１―０江原（１０日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで江原（韓国）に１―０で勝利。２戦合計１―０で制し、準々決勝進出を決めた。

＊ ＊ ＊

アクシデントによる嫌なムードを振り切った。前半８分、ＦＷ相馬勇紀が着地の際に右足首をひねった様子でピッチに倒れ込むと、同１２分に交代。攻撃の主軸がピッチから去り、動揺が走った。しかし同２５分、左サイドからのＦＷナサンホのクロスをＭＦ中村帆高がダイビングヘッドすると、ボールはネットの中に吸い込まれた。

チームは日本勢一番乗りで８強進出が決定。値千金の一発を決めた２８歳は「町田の新たな１ページをつかみとろうと、チーム一丸でこの１週間頑張ってきた。ベスト８進出は大きいこと」と胸を張った。ゴールシーンについては「あのクロスの形は、チームとしても狙っていた形。そこに素晴らしいボールがサンホから来たので、あとは自信を持って飛び込むだけだった」と振り返った。

ＦＣ東京から加入した昨季はけがで前半戦を欠場し、試合に出られない期間が長かったが、今季は開幕からウィングバックの先発に定着し、チームに貢献し続けている。中村は「去年いた選手たちの頑張りがあって、ここに連れてきてもらっている。頑張ってつないできてくれた選手たちのためにという思いで、僕はこのＡＣＬの舞台を戦っている」と同僚への感謝を述べ、８強の味をかみしめた。