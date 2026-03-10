ドル高が一服 ドル円は１５７円台後半で落ち着く＝ＮＹ為替序盤 ドル高が一服 ドル円は１５７円台後半で落ち着く＝ＮＹ為替序盤

きょうの為替市場、ドル高が一服しており、ドル円は１５７円台後半での推移となっている。前日のトランプ大統領の発言で原油相場の急騰が一気に急落しており、ＷＴＩは９０ドル以下で推移している。前日は１１９．５０ドル付近まで急騰していた。



前日に激しい値動きがあったにもかかわらず、ドル円は概ね先週末終値付近で落ち着いている。１５８円の水準が意識され、一旦上回ったものの、その水準を再び下回って推移している状況。このまま１５８円を再度突破できなければ、１６０円への期待は後退する。



ただ、エネルギー価格上昇は日本経済の短期的なインフレ圧力を強めると同時に、購買力低下、成長鈍化も誘発することから、日銀の利上げを難しくする。日銀は春闘の結果を理由付けに４月に利上げしたい意向を垣間見せていたようにも思われるが、中東情勢悪化による日本経済への影響は憂慮され、短期金融市場では、日銀による４月利上げの確率は約１カ月前の８０％近くから現在では６０％程度まで低下している状況。



年内の利上げ予想がさらに後退すれば、円の重荷となり、ドル円はサイクルの高値である１６１円超を試す展開となる可能性があるとの指摘も出ている。



いずれにしろ、中東情勢が早期の落ち着き、ホルムズ海峡が通常の状態に戻るか否か次第ではある。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



10日（火）

現行付近にはなし



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

