【ワシントン＝阿部真司、池田慶太】米国のトランプ大統領が対イラン軍事作戦の終了間近を示唆したのは、市場の動揺を抑える狙いとの見方が強まっている。

ただ、トランプ氏が掲げてきた目標の達成は限定的にとどまるほか、イラン側は戦闘を継続する意向を示しており、戦闘終了に至るかは不透明な状況だ。

米ＣＢＳニュースが、「戦争はほぼ完了した」とするトランプ氏のインタビューを速報したのは９日の米東部時間午後３時頃。急騰していた原油価格は大きく下落し、株価は一気に上昇した。トランプ氏はその後の記者会見でも、「『（軍事目標を）ほぼ達成した』と言えるかもしれない」と述べ、終戦間近との印象づくりに腐心した。

トランプ氏はこれまでも、市場の否定的な反応を受け、強硬な対外政策を撤回・修正してきた。昨年に中国に対する追加関税を大きく引き上げた後、市場で株式、債券、通貨がそろって下落する「トリプル安」に見舞われ、関税率を一気に引き下げている。

１１月の中間選挙を控えた国内事情もある。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、複数の側近は最近、トランプ氏に軍事目標はほぼ達成されたと説明して戦闘終結に向けた出口戦略を示すよう促した。

トランプ氏の岩盤支持層の多くは作戦を支持しているとされるが、長期化すれば原油高に伴う物価上昇の影響で支持を失う可能性がある。ロイター通信が９日に発表した世論調査では、イラン攻撃を支持したのは全体の２９％にとどまる。

ただ、トランプ氏は作戦終了時期を明示できていない。目標のうち、イランの弾道ミサイル無力化や海軍壊滅は達成に近いとみられるが、体制転換などの見通しは立っていない。トランプ氏は、最高指導者を継承したモジタバ・ハメネイ師が核開発停止などの要求に応じない場合、殺害を支持する考えを周囲に伝えたとも報じられており、作戦終結に懐疑的な見方がある。

一方、市場や中間選挙のほか、作戦継続に必要な弾薬の確保といった要因などから、作戦終了を早めざるを得ない可能性も指摘されている。