『第18回CDショップ大賞2026』の授賞式が9日に行われ、大賞＜赤＞はHi-STANDARDの『Screaming Newborn Baby』が、大賞＜青＞はkurayamisaka（くらやみ-ざか）の『kurayamisaka yori ai wo komete』がそれぞれ受賞しました。

■Hi-STANDARD、大賞＜赤＞を受賞「もう、うれしい、うれしいです」

CDショップ大賞＜赤＞（『何回でも聴きたい素晴らしい作品』をコンセプトに選出）に輝いたのが、Hi-STANDARDのミニアルバム『Screaming Newborn Baby』です。

ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』は2023年にドラムの恒岡章さんが亡くなった後、2025年9月にZAXさんを正式メンバーとして迎え入れ、11月に初めてリリースされた作品です。現在は昨年12月にスタートした全国ツアーを開催中です。

この作品を選出したCDショップの店員は、「新ドラマーのZAXさんを迎えてリリースされた、止まらずにハイスタを続けていく決意や、覚悟、たくさんの思いが詰まったミニアルバム。リリース前も店舗限定の先行試聴や、ツアー発表のフライヤー配布など、CDショップへの愛を感じる施策もうれしかった！」と評価しました。

受賞を受けて、メンバーの横山健さん、難波章浩さん、ZAXさんはビデオメッセージでコメント。横山さんは「もう、うれしい、うれしいです。ショップで働いている皆さんが選んでくださったということで。現場の声っていうのは、なんていうかな、特別なものだと思うので、すごい光栄です」と喜びを語りました。

■kurayamisaka、『kurayamisaka yori ai wo komete』 大賞＜青＞を受賞

また、新人のアーティストに贈られる大賞＜青＞（受賞をきっかけにブレイクが期待される作品）に選出されたのは、kurayamisakaの1stフルアルバム『kurayamisaka yori ai wo komete』です。

kurayamisakaは東京・大井町の5人組バンド。メンバーは内藤さちさん(Vo/Gt)、清水正太郎さん(Vo/Gt)、フクダリュウジさん(Gt)、阿左美倫平さん(Ba)、堀田庸輔さん(Dr/Cho)です。

2022年に1stミニアルバム『kimi wo omotte iru』をリリースし、2024年には『FUJI ROCK FESTIVAL'24』のROOKIE A GO-GOに出演しました。

さらに、イギリスの音楽メディア『NME』が選ぶ『THE NME 100 Essential Emerging Artists for 2025』に日本人アーティストで唯一選出され、日本のみならず海外でも注目される存在です。

■大賞を受賞して 清水正太郎「大変光栄に思います」

大賞を受賞してメンバーの清水正太郎さんは「このたびは、このような賞をいただけて大変光栄に思います」とコメント。

また、バンド名kurayamisakaの読み方について「最初にzで書いてみたときに、ちょっと角張った印象があるなと思って、後は自分が聴いてきたバンドの中に表記と読み方が違うバンドというのもたくさんあったので」と由来を明かしました。