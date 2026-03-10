「お前に隠してることがある」“同級生”瀬戸康史、最終回直前で新たな秘密を告白！＜再会＞

3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話。

次回に最終回をひかえる今回は、清原圭介（瀬戸康史）が、佐久間直人（渡辺大知）の兄・秀之（小柳友）が殺害された事件について、ずっと隠してきたことを明かす展開が描かれた。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】圭介が事件の日に見た衝撃の光景…

◆圭介が隠していた真実

23年前、小学生だった飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・圭介・直人ら4人の同級生は、拳銃をタイムカプセルに入れて埋めるも、この拳銃が23年越しに、直人の兄の命を奪った事件の凶器として使われる事態が発生。

この事件の犯人として直人が名乗り出ていたが、万季子が事件当時のアリバイで嘘をついていたことが明らかになったうえ、失踪。すると圭介は、刑事である淳一に「お前に隠してることがある」と切り出す。

そして2人は警察に移動。圭介は、淳一や刑事の南良理香子（江口のりこ）たちに、秀之が“万季子の息子の万引き”を脅しの種に、万季子に対して金銭だけでなく肉体関係までも要求していたことを打ち明けた。

万季子からこの件の相談を受けていた圭介は、「もう終わりにしよう。警察に話したほうがいい」と止めるが、万季子は拒否。息子を守るため、さらに金を払うことで納得してもらえないか、もう一度だけ交渉させてほしいと頼んだ。

そこで圭介と万季子は事件当日、まずファミリーレストランで会い、その後一度別れ、再び合流すると、秀之のいるスーパーマーケットに向かった。

圭介は万季子を車内に残し、1人で店内へ。するとそこには、血を流してすでに亡くなっている秀之の姿があった。

慌てて車に戻った圭介は通報しようとするも、万季子はそれを止め「このまま帰ろう」と提案したという。

圭介と別れた後、アリバイのない空白の期間があるうえ、警察への通報も拒んだ万季子。ますます彼女の不審な言動が浮かび上がってくる展開となっていた。