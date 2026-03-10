竹内涼真ら“同級生4人”から真犯人確定！ドラマ『再会』悲痛すぎる犯行理由が明らかに

3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話では、ついに佐久間直人（渡辺大知）の兄・秀之（小柳友）を殺害した真犯人が判明。

真犯人が事件を起こすまでの衝撃的な経緯が描かれた。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】万季子が明かす、目を覆い隠したくなる過去…

◆「もう二度と、佐久間の思い通りになる自分にはなりたくなかった」

23年前、小学生だった飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・直人ら4人の同級生は、強盗事件の犯人に撃たれて殉職した圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見した。

4人は和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋めるも、この拳銃が23年越しに、直人の兄の命を奪った事件の凶器として使われる事態が発生。この事件の犯人として直人が名乗り出ていたが、事件当時の万季子のアリバイに嘘があったことが判明し、万季子が真犯人かもしれないという疑いが強まっていた。

そんななか万季子は、直人が隠したはずの凶器の拳銃をこっそり持ち出して失踪。そして、息子の正樹（三浦綺羅）と束の間の平和なひとときを過ごした万季子は、淳一、圭介、直人を呼びだした。

「ごめんね、ずっと本当のことを話せなくて」と切り出した万季子は、「私が佐久間を…殺した」と告白。「もう二度と、佐久間の思い通りになる自分にはなりたくなかった」と続けると、高校生のときに直人の兄・秀之に乱暴された過去があったことを明かす。

そして事件の日、息子の万引きの件で秀之から脅されていた万季子は、交渉のため彼のもとへ向かった。

すると秀之は、以前直人から奪った和雄の拳銃を取り出し、銃口を向けながら万季子の服を脱がそうとする。昔のトラウマがフラッシュバックした万季子は必死に抵抗し、秀之が取り落とした銃を拾い威嚇。それでも秀之は止まらず、万季子は引き金を引いてしまった。

万季子の悲痛な犯行理由が明かされ、胸が痛む展開となっていた。