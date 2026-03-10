2大会連続の準々決勝進出に届かず

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCで、オーストラリアは通算2勝2敗。韓国、台湾と並んだが、失点率で及ばず2大会連続の準々決勝進出はならなかった。敗退から一夜明けた10日、チームのSNS運用などの責任者がXを更新。日本語でつづられたメッセージに反響が広がった。

オーストラリアのSNS運用や動画配信、コンテンツ作成などの責任者を務めるエリック・バルナー氏は10日、Xに「日本の皆さんへ」という書き出しで始まる日本語のメッセージを寄せた。

9日の韓国戦に2-7で敗れ、失点率の差で1次ラウンド敗退が決定。ナインの涙から一夜明け、「@TeamAustraliaBaseball のSNSを通じて、私とつながってくれて本当にありがとうございました。 オーストラリア野球や選手たちのストーリーを楽しんでもらえていたら嬉しいです。もしオーストラリア野球について質問があれば、いつでも聞いてください！」とつづった。

さらに「街を案内してくれたり、美味しい食べ物を教えてくれたり、お菓子をくれたり、たくさんの優しさをありがとうございました」と事前合宿地の東京・府中市などに感謝。「Team Australiaを代表して、皆さんの応援に心から感謝します。 今回の旅で、たくさんの友達と忘れられない思い出ができました」などと記した。

オーストラリアの奮闘を知る日本人ファンにも反響が広がる。Xには「皆さんを又日本にお迎えしたいです」「素晴らしい試合と感動をありがとうございます！」「次回のWBCでもぜひ対戦をお願いします」「また日本に来てくださいね！」などのコメントが寄せられていた。



