野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１０日、１次ラウンド「ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」（読売新聞社など主催）が行われ、日本はチェコに９−０で勝利して１次ラウンドを全勝突破した。

今季からメジャーに挑戦する左の大砲に、待望の一発が飛び出した。日本がようやく均衡を破った八回、５点を先制し、なおも二死満塁で、打席にはこの回２度目の打順が回ってきた村上宗隆（米ホワイトソックス）。２ボール１ストライクの４球目、真ん中高目に浮いた１４０キロのストレートをとらえた打球は、バックスクリーン右に突き刺さった。

打球速度は１８０キロを超え、推定飛距離１２９・５メートルの満塁弾。打った瞬間にスタンドインを確信し、村上は打席からゆっくりと歩き出した。八回表まで０−０の接戦を演じていたチェコの戦意を完全に打ち砕いた。

村上はチェコ戦の試合前の時点で、３試合に出場して１０打数２安打ながら、ホームランはなし。打順が６番から３番に上がったこの試合も、八回の１打席目まで４打数無安打だった。１次ラウンド最終戦の第５打席でようやく飛び出した一発だった。

前回大会は１次ラウンドから不振が続き、準決勝のメキシコ戦で逆転サヨナラ打、決勝のアメリカ戦でホームランと、大会終盤で存在感を示した。今大会は３年前よりも少し早めにエンジンがかかってきたようだ。（デジタル編集部）