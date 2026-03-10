Baby Canta¡¢¿·¶Ê¡ÖLet¡Çs Go Crazy¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ¡ÙÂ³ÊÔOP¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¡¡ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤â
¡¡Baby Canta¤Î¿·¶Ê¡ÖLet¡Çs Go Crazy¡×¤¬¡¢4·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA actⅡ -Second Season-¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥áPV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢»ûÅèÍµÆó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡£¼ç¿Í¸ø ÂôÂ¼±É½ã¤¬¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç ÀÄÆ»¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÌîµåÉô¤Ç¸æ¹¬°ìÌé¡¢¹ßÃ«¶Ç¡¢¾®Ì«½Õ»Ô¤é¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥®¥¿ー¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¡£ÊÔ¶Ê¤ÏShin Sakiura¤¬Ã´Åö¤·¡¢Baby Canta¤È¤Ï¡ÖBrother¡×°ÊÍè2¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø ÂôÂ¼±É½ã¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÎÏ¶¯¤¤²£´é¤È¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÉ½¸½¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤è¤ê¥Ý¥Ëー¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ãー¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¡£Æ±»þ¤Ë²»³Ú»öÌ³½ê¥¤¥É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤Î½êÂ°¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¤ËÀè¤¬¤±¤Æ4·î3Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆPre-add¡¿Pre-save¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
