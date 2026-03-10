センチミリメンタルが、新曲「ハイライト」を3月27日に配信リリースする。

（関連：櫻坂46「五月雨よ」＆日向坂46「僕なんか」で話題 センチミリメンタル 温詞、言葉を美しく輝かせるメロディセンス）

本楽曲は、野球中継『J SPORTS STADIUM2026』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描いたロックナンバーとなっている。

また、リリース発表にあわせてジャケット写真も公開。鋭く差し込む光のラインが描かれており、暗闇の中に差す一瞬の輝きを切り取るような楽曲の世界観を表現したアートワークとなっている。

さらに、2026年10月より自身初となるホールツアー『センチミリメンタル LIVE TOUR 2026』の開催も発表した。本ツアーは10月2日の大阪 NHK大阪ホール公演を皮切りに、11月20日の東京 Kanadevia Hall公演まで、全国6都市をまわる。チケットは、センチミリメンタルのオフィシャルファンクラブ「Atelier C」にて本日3月10日21時よりチケット先行受付がスタートしている。

（文=リアルサウンド編集部）