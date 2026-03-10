侍4連勝！ 周東佑京が3戦連続盗塁＆3ラン「バットもエグい」「走って守って打って最高だ」マイアミでも頼むぞ【WBC】
3試合連続盗塁に加え、3ランも放った周東佑京(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの最終4戦目で、チェコ代表と対戦。9-0で4連勝を飾った。7回まで無得点の大苦戦を強いられながら、8回に周東佑京の3ラン、村上宗隆の満塁弾などで大量9得点を叩き込んだ。
【動画】「走って守って打って最高だ」周東佑京の右越え3ランをチェック
すでに3連勝でC組の1位突破が確定し、米国開催の準々決勝進出を決めている日本は、大谷翔平、鈴木誠也らがベンチスタートで、過去3試合とは先発メンバーを大幅に入れ替えて臨んだ。
先発マウンドに立ったのは、今大会初登板の高橋宏斗。初回、3番のフルプに左前安打こそ許したが、無失点の立ち上がり。直球は最速156キロを計測した。5回二死まで無失点に封じ、2番手・宮城大弥につないだ。
チェコ代表は前回2023年大会でも対戦したサトリアが先発。宝刀チェンジアップで大谷を空振り三振に仕留め、話題を集めた右腕に対して、初回一死から2番・佐藤輝明が左翼線二塁打で出塁。しかし、二死三塁の先制機で4番・吉田正尚は右飛に倒れた。2回以降も走者は出るも、要所であと1本が出ない。
4回は一死から吉田の三塁線への内野安打、岡本の左翼フェンス直撃の二塁打で二、三塁のチャンスを作りながら、今大会初出場の小園海斗、周東がともに内野ゴロで無得点。結局、サトリアから6安打を放ちながら、4回2/3を0封された。
投手陣は宮城、そして今大会初登板の金丸夢斗も力投を見せ、無失点でつなぐと、均衡が敗れたのは8回だ。先頭の佐藤が死球で出塁。一死から代打・若月健矢が右翼線二塁打。相手の中継プレーが乱れる間に、佐藤が先制のホームを踏んだ。
そして、追加点は周東のバットだ。7回に3試合連続盗塁を決めていた韋駄天は、二死一、二塁から右越え3ラン。俊足、好守に加え、パワーも見せつけた周東に対しては、ファンも感服。SNS上では「バットもエグい」「走って守って打って最高だ」「なんでもできるんだ笑」「準々でもスタメンでええやろ」といった称賛の声が相次いだ。その後、不振の村上にグランドスラムが飛び出すなど、この回だけで一挙9得点を挙げた。
米国で現地時間14日に実施される準々決勝は、ドミニカ共和国か、ベネズエラが相手。いずれにせよ強豪だが、周東の存在は欠かせないはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]