アイドル、圧巻スタイル際立つ美脚ショット公開「アッコにおまかせ！ 生放送ありがとうございました」
アイドルやグラビアアイドルなどとして活動する塩見きらさんは3月8日、自身のInstagramを更新。スカートから美脚が伸びた抜群のスタイルを披露しました。
【写真】塩見きらの美しいスカート姿
春色のブラウスに、ハイウエストのミニスカートを着用した姿を披露。美脚が際立っていて、抜群のスタイルであることが分かります。
(文:鎌田 弘)
美脚が際立つ衣装姿を公開塩見さんは「アッコにおまかせ！ 生放送ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を載せています。情報バラエティ番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）に出演した際のオフショットです。
「7/13 東京ドームシティホールでワンマン」2月27日には「7/13 東京ドームシティホールでワンマン」とつづり、Kanadevia Hallでワンマンライブがあることを報告した塩見さん。ライブ中の美しい衣装姿を載せています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
