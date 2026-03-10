◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)

8回に試合を決定付ける3ランホームランを放った周東佑京選手がヒーローインタビューでファンへ喜びの声を届けました。

7番センターで先発出場した周東選手。7回まで両チーム得点できない試合展開のなか、8回に1点先制したあとの2アウト1、2塁で右中間スタンドへ貴重な3ランをたたき込みました。

お立ち台で「まさか自分がこういう舞台で打てるとは。皆さんの歓声が気持ちいい」と喜んだ周東選手。

「初めてくらいの感覚」と打った手応えを語ると、「打った瞬間『入るかな』と思ったが、ホームランバッターの皆さんのようになかなか歩くことができず、すぐかえってきちゃいました」と俊足ならではのコメントで球場を沸かせました。

チームについては「日を追うごとに結束力が高まっている。前回に比べても今年のチームで勝ちたい気持ちが僕自身大きい」とコメント。

チームはこれで1次ラウンド全勝でアメリカ・マイアミへ向かいます。準々決勝以降の戦いへ向け、「より強いチームとこれから当たると思う。選手一同、自分たちのやれることをやって、いい顔をしてまた日本に帰ってこられるよう頑張りたい」と意気込みました。