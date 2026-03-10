WBCÆüËÜÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢5²óÅÓÃæ¤Î¹ßÈÄ¤ÎºÝ¤Ë¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¥Á¥§¥³¤Î¥ª¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¡ÊÃæ±û¡Ë¡á10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à

¡¡10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜ¡½¥Á¥§¥³¤Ç¡¢¥Á¥§¥³ÀèÈ¯¤Î¥ª¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¸Þ²óÅÓÃæ¤ËÌµ¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÎÏÅê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¼¡¡¹¤ÈÊúÍÊ¤·¤¿¡£

¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¹Í¤¨ÆÀ¤ëºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅÐÈÄ¤òºÇ¸å¤ËÂåÉ½¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¡£ËÜ¿¦¤ÏÅÅµ¤¹©»ö¤Îµ»»Õ¤È¤¤¤¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¡£Á°²ó2023Ç¯Âç²ñ¤ÎÆüËÜÀï¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¹¥Åê¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â130¥­¥í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶î»È¤·¡¢³Ê¾å¤ÎÆüËÜÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë4²ó2/3¤òÍÞ¤¨¤¿¡£¹¥¤­¤ÊÊÆÂç¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤Ï»³ËÜÍ³¿­¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£