訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？ スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。米カリフォルニア州から来た男女５人組は「Ｋａｗａｉｉ」にあふれた日本を何度も訪れていると明かした。

今や世界共通語の「Ｋａｗａｉｉ」。その代表例は何かと問われると、多くの日本人もこう答えるのではないだろうか。

「ハローキティ！ 彼女の列車が５月（１７日）でなくなると聞いて、乗りにいったの。ピンクのシンカンセンよ」

ソニアさんは九州が好きで、日本観光をリピートしている。今回連れてきた友人たちも、身近な動物と触れ合える「長崎バイオパーク」に大ハマリしたという。そして九州から大阪に移動した際に「ハローキティ新幹線」に乗車。「キティと写真も撮ったのよ」と見せてくれたスマホの画像は、車内のキティ像との記念撮影だった。

「日本にはＫａｗａｉｉがあふれているわ」とソニアさん。「奈良のシカもＫａｗａｉｉ。ポケモンセンターもＫａｗａｉｉ。ここ（道頓堀）もＫａｗａｉｉ。これからサンリオピューロランドにも行くの。楽しみ！」。東京・多摩市にある“キティの本拠地”で、究極のＫａｗａｉｉを体験する。