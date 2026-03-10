Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さんと俳優の浜辺美波さん（25）が9日、肌の健康測定サービスの発表会に登場。大森さんが、美肌を保つために心がけていることを語りました。

大森さんは、自他共に認める美容好きだそうで、若井さんも「元貴はぷくぷく赤ちゃん肌なので」とコメント。そして、藤澤さんに「涼ちゃんもそう思う？」と問いかけると、藤澤さんも「そうですね、ぷくぷく赤ちゃん肌」とコメント。これに、大森さんは「なんなのそれ、打ち合わせしてるの？」とツッコみ、仲の良さがうかがえる掛け合いを披露しました。

そんな大森さんは、洗顔する時に注意していることがあるそうで「肌に負担をかけないために、ゴシゴシではなくて、柔らかく。桃に触れる感じで、と洗顔のアドバイスをいただきまして、すごくそれが印象的で、桃になっちゃいました」とおどけた様子で回答。

しかし、その後すぐに「カットでお願いします」と笑顔で語り、浜辺さんやメンバーから笑いが起こりました。

4人が登場したのは、『FANCL SKIN PATCH』全国ローンチ発表会です。

（3月10日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）