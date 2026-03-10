ASTIGUの新作ストッキング登場♡通気性約5倍で夏も快適な【澄】

年々厳しさを増す日本の夏。そんな季節でも快適に履けるストッキングとして、「ASTIGU（アスティーグ）」から新商品【澄】（スミ）が登場しました。通気性に優れたメッシュ編みと吸汗加工により、パンスト着用時のムレを軽減。暑い日でもさらりとした履き心地を叶えます。2026年春夏シーズンの新作として、2026年3月中旬より店頭で順次展開。毎日の通勤やお出かけを、より快適にしてくれる注目アイテムです♡

ムレを軽減する通気性設計



アスティーグ【澄】は、パンスト着用時に気になるムレ対策として開発されたプレーンストッキング。

レッグ部は自社基準値に対して約5倍（※）の通気性を持つ生地を採用し、風通しの良い快適な履き心地を実現しました。

年々深刻化する日本の暑さ。気象庁のデータによると2025年の全国の猛暑日の日数（日最高気温35℃以上）は10.2日を記録し、1910年の観測開始以降、猛暑日日数が過去最多となりました（※）。

またアツギが2025年7月に実施したインターネット調査では、63.2％の方がパンスト着用時のムレが気になると回答。こうした悩みに応えるアイテムとして登場しました。

※JIS L 1096 A法 通気性試験による自社基準値100㎤/(㎠・s)の約5倍の数値結果です。

※出典：気象庁「全国（13地点平均）の猛暑日の年間日数（1910～2025年）」

メッシュ編みと吸汗加工がポイント



高い通気性の秘密は、パンティ部とレッグ部に採用されたメッシュ編み。編み目を少し大きく設計することで風通しを良くし、ムレにくい設計になっています。

さらに吸放湿性に優れた糸を使用し、汗を吸収しやすい吸汗加工もプラス。暑い季節でも快適な履き心地をキープできるよう工夫されています。

毎日の通勤やオフィスシーンでも、さらりとした履き心地をサポートしてくれます。

ASTIGU（アスティーグ）【澄】心地よい通気性

価格：770円（税込）

サイズ：M～L／L～LL（カラー：シアーベージュ／ベビーベージュ／ヌーディベージュ／ブラック）

発売日：2026年3月中旬より順次店頭展開中

主な販売経路：ドラッグストア／量販店／百貨店／オンラインショップ／直営店など

夏のストッキングをもっと快適に



通気性にこだわったASTIGU【澄】は、ムレが気になる季節でも心地よく履けるストッキング。メッシュ編みと吸汗加工の組み合わせで、暑い日でもさらりとした履き心地を叶えます。

ベーシックな4色展開で、通勤コーデからフォーマルシーンまで幅広く活躍♡暑さが厳しい季節でも、快適なおしゃれを楽しみたい方におすすめの一足です。