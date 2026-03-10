革命防衛隊「戦争終結を決めるのは米軍ではない」

【ワシントン＝池田慶太、バンコク＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は９日、米国とイスラエルの対イラン軍事作戦について、「大きな前進を遂げている。間もなく終わる」との見通しを示した。

具体的な時期は示さなかった。イランがシーレーン（海上交通路）の要衝・ホルムズ海峡で原油輸送を妨害した場合、「再建不可能なほど」に破壊すると強く警告した。

トランプ氏は９日、２月末の戦闘開始後初めての記者会見を開き、当初４〜５週間を想定していた軍事作戦について「予定よりはるかに前倒ししている」と強調した。これまでに５０００以上の標的を攻撃し、イランのミサイル発射装置の９割以上、海軍の艦艇５１隻を破壊したと主張。米ＣＢＳニュースのインタビューでは「戦争はほぼ完了した」と述べた。

軍事作戦で殺害したイラン最高指導者アリ・ハメネイ師の後継に次男のモジタバ師が就いたことについては、「イランにとって同じ問題が続くだけだ。失望した」と語った。

一方、イランのファルス通信などは１０日、トランプ氏の発言に対し「戦争終結を決めるのは我々で、米軍ではない」とするイラン精鋭軍事組織「革命防衛隊」報道官の声明を報じた。