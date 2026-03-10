＜旦那の強いこだわり＞「シチューにご飯はありえない！」vs「パンは夕飯にならない！」正解は？
家庭で作る洋食の代表的なメニューといえば、何を思い浮かべますか？ ハンバーグやオムライス、パスタ、シチューなど、いろいろありますよね。さらに洋食といえば、主食はパン、という方もいるでしょうか。好みが分かれそうなところですが、今回の投稿者さんの旦那さんは、シチューと主食の組み合わせに強いこだわりがあるようです。
『結婚して間もない頃、シチューの主食にご飯を出したら旦那が、「は？ ありえん！ シチューにはパンだろ！」と文句を言ってシチューだけ食べていた（笑）。今でもその信念は変わっていない』
旦那さんに共感！やっぱりシチューにはパンでしょう？
『私もご飯はムリ』
『出されたら食べるけど、全然合わないなと思う』
『うちの旦那のことかと思った（笑）』
投稿者さんの旦那さんと同様に、パン派のママたちの声です。なかには「シチューにはクロワッサン」「シチューにはフランスパン一択」「うちの旦那は食パンがいいらしい」など、パンの種類にこだわりがある方もいました。どちらかというと甘さのない食事パンが人気のようです。
ご飯だって美味しいよ！むしろパンよりご飯派も
『シチューかけご飯も大好きだよ。パンと食べることのほうが少ない』
『旦那は米が好きだから、パンより喜ぶと思う』
『シチューにご飯、大好き。わが家ではパンって夕飯にならないんだわ……』
ご飯派のコメントも目立ちました。なかには、パンよりもご飯派だというご家庭も。そして、ご飯派だというママたちのなかでも意見が分かれたのは、「シチューとご飯を別皿で食べる派」と「シチューをご飯の上にかける派」でした。今回の投稿では、シチューをおかずとみなして別皿で食べる派がやや優勢の様子でした。最近では、ライスに合うシチューの市販ルーなども見かけるので、シチューにはご飯派という人も少なくないようですね。
パンやご飯以外にも、こんな組み合わせもあるよ
『旦那がうどんにシチューをかけていたので「え！ うどん？」と驚いたら「うどん屋さんでも、こういうのあるじゃん」って言われてなるほどなと思った』
『添えるならペンネ』
『シチューはシチュー単体が好きで、正直パンもご飯もいらない』
うどんは一見びっくりしそうですが、確かにコメントをくれたママの旦那さんが言うとおり、うどん屋さんにも「クリームうどん」といったメニューもありますよね。ペンネは、合わせて食べるとグラタンに近いのでしょうか。シチュー単体で食べたいというママもいて、食べ方の好みは人それぞれだということが窺えます。
工夫をすれば、もっとご飯に合うよ
『シチューに醤油を少し入れるとご飯のおかずになるって、前にテレビでやっていた』
『ご飯はガーリックバターライスにする』
『2日目のシチューにチーズをのせて焼いてドリアにすると、パン派の旦那もごはん派に歩み寄ってくれる』
またシチューとご飯をさらに美味しく合わせる方法を教えてくれたママもいました。醤油を入れるのはなかなか思いつかないですよね。これには投稿者さんも「やってみる！」と綴っていました。また、ガーリックバターライスやピラフにするという工夫で美味しく食べているというコメントもありました。ドリアにしたり、ケチャップご飯の上にかけたりするのも美味しそうです。コメントのなかには「『シチューとご飯は認めない』と言っていいのは、ドリアも許せない人だけ」といったコメントも。実際に「ご飯と合わせるのは苦手で普段はパン派だけど、ドリアなら食べられる」というコメントも複数ありました。ドリアがパン派とご飯派の橋渡し的存在なのかもしれません。
実は旦那さん、食わず嫌いなのでは？
『大人になってから、友達に初めてご飯＋シチューをふるまってもらって、意外においしくてびっくりした。旦那と子どもはシチューにはパン派だから、だいたいフランスパンや丸パンを添えているけど、私だけご飯にかけて食べている』
なかには、大人になってから初めてご飯と一緒に食べて好きになったという体験談もいくつか寄せられていました。筆者も結婚前はパン派で、シチューをご飯と合わせるのには違和感がありましたが、一度食べてみたら気にならなくなり今はよくご飯と食べています。もしかしたら投稿者さんの旦那さんも、食わず嫌いの可能性も……？ ママたちのアドバイスを参考に、ご飯と合わせる食べ方にぜひ一度トライしてみてほしいです。