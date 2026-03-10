日本レコード協会が10日、2026年2月度のゴールドディスク認定作品を発表し、嵐の映像3作品が累計正味出荷枚数で75万枚を超え、トリプル・プラチナ認定されました。

日本レコード協会によると、トリプル・プラチナ認定とは、1989年1月21日以降発売の作品で、発売日からの累計正味出荷枚数が75万枚を超えた場合に認定されるものです。

■映像3作品がトリプル・プラチナ認定

今回発表されたゴールドディスク認定では、ビデオカテゴリで、嵐の『5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009』（2009年発売）、『ARASHI Anniversary Tour 5×10』（2010年発売）、『ARASHI アラフェス NATIONAL STADIUM 2012』（2012年発売）の3作品が、累計正味出荷枚数75万枚を突破し、トリプル・プラチナ認定されました。

■ほか2作品が『ダブル・プラチナ認定』

さらに、『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time −コトバノチカラ−』（2008年発売）、『ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO』（2009年発売）の2作品は、累計正味出荷枚数50万枚を突破し、ダブル・プラチナ認定されました。

また、『How's it going? SUMMER CONCERT 2003』（2003年発売）は累計正味出荷枚数10万枚を突破し、ゴールド認定となりました。