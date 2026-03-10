「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン９−０チェコ代表」（１０日、東京ドーム）

試合後、チェコ代表の選手たちが拍手で侍ジャパンを激励するシーンがあった。そしてグラウンドでは高橋宏と宮城が先発のサトリアと抱き合った。

整列後、侍ジャパンが一礼するとチェコの選手たちが大きな拍手で送り出した。そしてサトリアだけは侍ベンチに向かい、親交があった宮城、高橋と抱き合い、記念撮影を行った。その後、ベンチに戻るとスタンドから大きな拍手が沸き起こり、サトリアは目に涙を浮かべていた。

「宮城や高橋と写真を撮れて忘れ難い思い出になりました」と試合後の会見で語ったサトリア。「私たちはプロフェッショナルな選手じゃない。でもたくさんの人たちに見守られた」と感慨に浸り、報道陣からも大きな拍手がわき起こった。

またハジム監督は「チェコの野球はサトリアの結果そのもの」と語り、試合後に右腕に降り注いだ大歓声に「天国のようでした」と語っていた。

立ち上がりから侍打線を幻惑したサトリア。変化球を丁寧に低めに集め、決定打を許さなかった。球数制限いっぱいまでマウンドに立ち続け、降板後にはスタンドから大きな拍手が降り注いだ。