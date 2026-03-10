◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

侍ジャパンの村上宗隆内野手（２６）＝ホワイトソックス＝が１０日、ＷＢＣ１次ラウンド最終戦となるチェコ戦に「３番・一塁」で先発出場。８回に待望の今大会１号となる満塁本塁打を放った。

２３年３月２１日のＷＢＣ決勝・米国戦以来３年ぶり、通算８本目の代表アーチは５点リードの８回２死満塁で飛び出した。打った瞬間に確信の一発。チェコの左腕ジョンソンが投じた真ん中高めの１４０キロ直球を完璧に捉えると、打球はバックスクリーン右に飛び込んだ。打球速度１８０・４キロ、飛距離１２９・５メートル（データはいずれもＮＰＢ＋）。東京ドームに詰めかけたファンは総立ちとなった。

この日まで３試合で１０打数２安打の打率２割、１打点と当たりのなかった村上。この日も一発までは４打席凡退で打率・１４３まで下降したが、打者一巡で回ってきた５度目の打席で、らしいアーチを描いた。試合後は「手応えは良かった。打てて良かった。この調子でアメリカに行っても頑張りたい」と話した。豪州戦のあった８日にはベンチ内で大谷翔平（ドジャース）から構えの助言を受ける場面もあった。「左手の握り方とかですね。いろんな人と一流の選手がたくさんいる。コミュニケーション取れるのはいいこと」と明かした。