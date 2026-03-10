ミラノ・コルティナパラリンピック、県勢選手の活躍です。



■車いすカーリング混合ダブルス

南佐久郡南相木村出身の中島洋治選手が出場する車いすカーリング混合ダブルスは準決勝進出をかけた一戦です。



一次リーグ、3勝3敗でラトビアとの最終戦を迎えた車いすカーリング混合ダブルスの日本代表。勝って準決勝を決めたいゲームに南佐久郡南相木村出身の中島洋治選手（61）とペアの小川亜希選手が挑みます。





2対9とラトビアに点差を広げられた第6エンド。2点を返すも5点差で後がない日本。それでも…第7エンド、先攻の小川選手が投げたラストショット…得点のチャンスを残し、後攻ラトビアのラストショット…ナンバーワンはラトビアで1点を追加。ここで日本は相手の勝利を認めるコンシードを宣言し、2人にとって、16年ぶり2回目のパラリンピックは一次リーグ敗退で幕を閉じました。中島洋治選手「16年前よりはカーリングに触れ合う期間が長くなった分、いろんなところで広い視野を持って大会に臨めたかなと思う」小川亜希選手「もっとうまくなりたい。またチャンスがあれば出られたらいい」■パラアルペンスキースタート「KOIKE GAKUTA FROM JAPAN」パラアルペンスキー、岡谷市出身の小池岳太選手は、出場する5種目のうちの2つ目、「スーパー大回転」に出場しました。週末の「滑降」では15位。43歳、パラリンピック6大会連続出場で今大会を集大成と位置付ける日本のレジェンドが、果敢にメダルを狙います。タイムは1分17秒76。残りの選手の結果を待ちます。小池岳太選手（16位と結果知らされ）「次切り替えて、修正できるところを分析して、あすは、いい滑りをしたい」小池選手は、「アルペン複合」にも出場しています。■パラアイスホッケー一方、県勢4人が代表に選ばれているパラアイスホッケー。第2戦は世界ランキング2位のカナダと対戦しました。 試合は序盤からカナダが主導権を握ります。素早い攻撃で日本ゴールに迫り第1ピリオドから得点を重ねてリードを広げられます。第2、第3ピリオドに入ってもカナダの勢いは止まらず。日本は最後まで得点を奪えず、0-14で敗れました。熊谷昌治選手（下伊那郡高森町在住）「もう少し守れる自信があったんですけどカナダの個の力とその集団にやられてしまいました。次の順位決定戦では上位を狙っていきたいもう切り替えています」第3戦は、日本時間の11日未明にスロバキアと対戦します。