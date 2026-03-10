◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

侍ジャパンはソフトバンクの周東佑京外野手が「７番・中堅」で先発出場し、２ランを含む４打数２安打３打点の大暴れでヒーローに選出された。１次ラウンド４戦全勝締めの立役者となり「まさか自分がこういう舞台で打てると思っていなかったので、みなさんの歓声が非常に気持ちいいです」と喜びの声をあげた。

日本代表・高橋、チェコ・サトリアの両先発の力投もあり、７回まで両軍は０行進。８回に若月の二塁打と敵失で１点を先制し、なおも２死一、二塁で周東が打席に立った。２球目の低め１４３キロカットボールを捉え、右翼席中段へ３ラン。昨季３本塁打、通算でも１７本塁打の男が今大会侍ジャパンでＮＰＢ選手では初アーチを放ち「ホームラン打者のみなさんのように歩くことができず、すぐにかえって来ちゃいました」と俊足を飛ばしてダイヤモンドを一周した。

ＷＢＣ２大会目で初スタメンとなり、７回には遊撃への内野安打、二盗と躍動した。準々決勝以降も走攻守に期待がかかる男は「日を追うごとに結束力が高まっている。このチームで勝ちたい」とうなずいた。