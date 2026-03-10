【追悼式情報】東日本大震災から15年 岩手・宮城・福島で追悼の式典 開催場所や時間など3県の一覧情報 高市総理メッセージ
東日本大震災から15年となる、あす3月11日、犠牲者を慰霊・追悼する式典が各地で執り行われます。
岩手県、宮城県、福島県の３県の情報をお伝えします。
◆慰霊・追悼の式典
・岩手県「東日本大震災津波追悼式」
・宮城県「みやぎ鎮魂の日」
・福島県「東日本大震災追悼復興祈念式」
【岩手県】追悼の式典
▼東日本大震災津波追悼式
▽日時
令和8年3月11日（水）
14時40分から16時頃まで (予定)
▽会場
トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
岩手県 盛岡市 内丸13-1
▽主催
岩手県
▽共催
盛岡広域首長懇談会（盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町）
▽式次第（予定）※岩手県HPより
14時35分 着席
14時40分 開式
14時42分 国会斉唱
14時46分 黙とう
14時47分 式辞（知事）
14時56分 追悼の辞
15時17分 未来へのメッセージ
（県立釜石高等学校 2年 森 真心さん）
15時24分 代表献花
15時37分 参列者献花
▼自由献花
▽日時
令和8年3月11日（水）
16時30分から18時
▽会場
トーサイクラシックホール岩手
（岩手県民会館）3階大ホール
岩手県東日本大震災津波追悼式の終了後、式典会場で、自由献花
▽岩手県HPより注意事項
式典会場において、御香典、御供花、御共物は受け付けいたしかねます。
式典会場へお越しの際は、公共交通機関の御利用に御協力をお願いします。
県民会館の有料駐車場はご利用になれませんので、予めご了承ください。
【宮城県】追悼の式典
▼「みやぎ鎮魂の日」
東日本大震災15年祈念行事 東日本大震災15年祈念 追悼コンサート、追悼行事
＜追悼コンサート＞
▽日時
令和8年3月11日（水）
13時30分〜14時00分
▽場所
宮城県行政庁舎 1階ロビー
▽演奏
仙台フィルハーモニー管弦楽団 など
＜追悼行事＞
▽日時
令和8年3月11日（水）
14時40分〜15時00分
▽場所
宮城県行政庁舎 2階講堂
▽内容
知事追悼のことば、黙とう、高校生によるスピーチ など
▼献花台設置
▽日時
令和8年3月11日（水）
午前9時から午後5時まで
▽場所
宮城県庁2階講堂
宮城県 仙台市 青葉区本町3丁目8-1
※利府町の「グランディ・21（サブアリーナ）」と石巻市の「みやぎ東日本大震災津波伝承館」でも献花が可能
▽宮城県HPより注意事項
お車でお越しの際は、県庁県民駐車場（有料）を御利用願います。
また、数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用願います。
▽「みやぎ鎮魂の日」について
県では、東日本大震災で亡くなられた方々に追悼の意を表し、震災の記憶を風化させることなく後世に伝えるとともに、震災からの復興を誓う日として、「みやぎ鎮魂の日を定める条例」を制定し、3月11日を「みやぎ鎮魂の日」と定めています。
【福島県】追悼の式典
▼東日本大震災追悼復興祈念式
▽日時
令和8年3月11日（水）
14時30分〜15時50分
▽場所
パルセいいざか
（福島県 福島市 飯坂町字筑前27番地の1）
▽次第
1. 開式の辞
2. 国歌斉唱
3. 黙とう
4. 式辞
5. 追悼の辞
6. 御来賓のことば
7. 御遺族代表のことば
8. 代表者献花
9. 献唱
10. 若者のことば
11. 知事メッセージ
12. 閉式の辞
▽注意事項：一般の方は祈念式ヘはご参加いただけません。
▼一般献花
▽日時
令和8年3月11日（水）
14時30分〜15時50分
▽場所
パルセいいざか
福島県 福島市 飯坂町字筑前27番地の1
▽申込：不要
※ただし、献花の数には限りがあります。
▽交通手段：パルセいいざかの駐車場をご利用いただけます。
高市内閣総理大臣メッセージ
東日本大震災から１５年を迎えるにあたり高市総理から出されたメッセージです。
東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から１５年を迎えようとしています。
この震災によりかけがえのない多くの命が失われました。最愛の御家族や御親族、御友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今なお哀惜の念に堪えません。
政府は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の被災者を含め、いまだ被災地の方々が様々な課題に直面している現実を心に刻み、復興に全力で取り組んでまいります。
また、震災の大きな犠牲の上に得られた教訓を風化させることなく、これまでの復興を通じて蓄積してきた知見をいかし、今後切迫する大規模自然災害に対し、徹底した事前防災の推進や、発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を今年中に設置すべく、準備を加速します。
この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼の誠を捧（ささ）げるべく、３月１１日の午後２時４６分に１分間の黙とうを捧げ、御霊の安寧をお祈りすることとしております。国民の皆様におかれましても、これに合わせて、それぞれの場所において黙とうを捧げるなど、犠牲となられた全ての方々の御霊の安寧をお祈りいただきますよう、お願い申し上げます。