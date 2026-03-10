ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺はできる男だから仕事も早いんだよ」妻をバカにする夫にもう期待… 「俺はできる男だから仕事も早いんだよ」妻をバカにする夫にもう期待しない…！ 別れを告げると…？ 「俺はできる男だから仕事も早いんだよ」妻をバカにする夫にもう期待しない…！ 別れを告げると…？ 2026年3月10日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 『ママみたいになっちゃダメだぞ』最愛の娘に向かって、夫は平然と私の悪口を吹き込んでいました。結婚前の「一生守る」という誓いはどこへやら。家事育児を丸投げし、妻を見下してマウントを取る身勝手な振る舞いが日常化しています。ついに娘の心まで歪め始めた夫の無神経な言動。限界を迎えた妻が、最満を持して突きつけた最後通牒、その時夫は…？＞＞ 【まんが】母親失格と言われた日(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】母親失格と言われた日 「夫め…ボーナス隠してたな!?」共働き夫婦のお金問題はどう解決するべき？ 夫の無駄遣いを許せる？ 夫「俺は育児を手伝いたいだけなのに…！」妻「夫よ、その気持から回ってます」妻の気持ちがわからない夫は再起できるのか？