◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本9ー0チェコ（2026年3月10日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は10日、1次ラウンドC組最終戦でチェコに勝利後、マイアミに場所を移して行われる決勝ラウンドに向けて「まだまだやらなければいけないこともあるし、（調子を）上がってこないといけない選手もいる。あと4日で仕上げていきたい。一戦一戦、戦うだけなので。日本の国民の皆さんを喜ばせたいなとは思ってます」と力強く語った。

4連勝で1次ラウンドを終えた井端監督は、安どの表情を浮かべながら「結果、4戦全勝できたんですけど、まだまだやらないといけないこともあるかなと思いますし、（調子が）上がってこないといけない選手もいるかなとは思いますんで、あと4日ですかね、向こうに行ってしっかりと調整して仕上げたいなと思ってます」とここまでを振り返り、米国での戦いを見据えた。

決戦の舞台はマイアミに移る。指揮官は「準々決勝に向けてのプランは、ピッチングコーチとある程度たてましたし、ある程度このイニングまではこの投手、最後はこの投手というのは決まっています」と明かした。

この日の試合は、両軍無得点の8回に周東佑京の3ラン、村上宗隆の満塁弾などで一気に9点を奪い試合を決めた。侍ジャパンの1次ラウンド全勝は3大会連続3度目。WBCの連勝はドミニカ共和国（13〜17年）と並ぶ大会記録の11に伸びた。