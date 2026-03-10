お笑いタレントのイモトアヤコさん（40）が、アウトドアブランドの記者発表会に登壇。子供との自然についてのエピソードを披露しました。

イベントに登場したイモトさんは「4歳の息子がいるんですけど、息子と自然の中でこれからどういう遊びをしていこうかなっていうのはすごく考えているところでもあったので、このプロジェクトを聞いたときにすごいタイミングって思いました」と挨拶。

司会者から、子供と自然を楽しむことについて聞かれると、今までテレビ番組などで世界中の自然を経験してきたイモトさんは「自然に対するイメージが“過酷”とか“厳しい”」と話し、「子供ができて、一緒に自然に行くようになってからは、自然というのは愛（め）でるものなんだ」と心境が変化したことを明かしました。

また、イベントでは4歳の息子とデイキャンプをした際の写真も披露。息子にしては『シティーボーイ』でアリ1匹で泣いたことを明かし苦笑いしつつ、「情報だけじゃなくて、実際に触れてみないと危険かどうかっていう加減もわからないと思うので、そういうのは実体験で学んでいってほしいなって親としては思います」と話しました。

イモトさんが登場したのは、スノーピークの新プロジェクト『こどもピーク』プロジェクトに関する記者発表会です。