『再会』スピンオフドラマ後編が配信！自首直前…同級生たちが交わした“まるで小学生”な会話

本日3月10日（火）に第8話が放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

第8話ではとうとう、スーパー店長殺人事件の重要参考人としてマークされた岩本万季子（井上真央）が、同級生たちに付き添われて自首。胸が締め付けられるラストシーンが描かれた。

そんななか動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、第8話の放送直後から、本編では描かれなかったアナザーストーリーを描くスピンオフドラマ『再会〜Another Truth〜』の“後編”が配信スタート。

今回は、主人公・飛奈淳一（竹内涼真）、万季子の元夫である清原圭介（瀬戸康史）、万季子の代わりに罪を被ろうとし続けた佐久間直人（渡辺大知）を中心に、万季子の姿もあり、本編の主軸を担う同級生4人が総出演。万季子が自首を決意した直後の出来事が描かれている。

◆淳一＆圭介＆直人の赤裸々会話

『再会〜Silent Truth〜』の第8話冒頭で、証拠となる凶器の拳銃を持って息子とともに失踪した万季子。その身を案じ、淳一＆圭介＆直人はもぬけの殻となった万季子の家に集まることに。

そこへ、警察に出頭する覚悟を決めた万季子から、圭介に電話がかかってきたのだが…。

携帯が鳴った途端、自分にかけてきたのだと一瞬期待した淳一と直人。23年の時を経て、それぞれ形は少し変われども、今も消え去ることはない万季子への想い。さまざまな感情が渦巻くなか、男性陣はあの電話の後、どんな話をしていたのか？

スピンオフ後編では、ここでしか見られない、拳銃を自宅から持ち出す瞬間の万季子の様子とともに、本音や嫉妬も交錯する淳一＆圭介＆直人の赤裸々な会話を余すところなく描いている。

◆嫉妬した直人が、淳一の恥ずかしい過去を暴露

男3人のつばぜり合いのキッカケとなるのは、今も万季子に恋をし続ける直人の“ちょっぴり余計な一言”だ。

「やっぱりこういう時に、万季ちゃんが電話するのは圭介なんだね」――嫉妬混じりに漏らす直人を、圭介は「息子と一緒にいるからだ」と言って諭そうとするが、直人は意外と頑固。「万季ちゃんが1人だったら、誰に電話をかけてきたと思う？」と、淳一＆圭介を追及することに。

しかも、一度引火したら最後、“直人砲”はもうとまらない。

小学生の時、淳一におしっこをかけられた――!? 淳一の恥ずかしい過去を暴露したかと思えば、圭介に対しても「最初から離婚するって思ってたよ」とうっかり大失言。あわや絶交の危機……最初こそ大人の対応に徹していた淳一＆圭介もたまらず応戦し始め、小学生時代に戻ったかのようなトークバトルが展開される。

仲のいい同級生だからこそ、安心してあふれ出す素直な気持ち。23年前の子どもらしい姿も重なって見える微笑ましいやりとりは必見だ。