「日本は強すぎる」「勝つのは夢のまた夢だ」なでしこジャパンに０−４完敗…ベトナムのファンが脱帽「我々には歯が立たない」【女子アジア杯】

「日本は強すぎる」「勝つのは夢のまた夢だ」なでしこジャパンに０−４完敗…ベトナムのファンが脱帽「我々には歯が立たない」【女子アジア杯】