「日本は強すぎる」「勝つのは夢のまた夢だ」なでしこジャパンに０−４完敗…ベトナムのファンが脱帽「我々には歯が立たない」【女子アジア杯】
対戦国ファンがなでしこジャパンに脱帽している。
３月10日に開催された女子アジアカップのグループステージ第３節で、日本女子代表がベトナムと対戦。植木理子、浜野まいか、藤野あおば、清家貴子がゴールを決めて、４−０の快勝。グループステージ３戦全勝で首位通過を決めた。
前節のインド戦に11―０で大勝したなか、なでしこジャパンはベトナム戦でも相手を圧倒。試合開始直後からゲームを支配して押し込み続け、守ってもほとんどチャンスを作らせなかった。
この結果を受けて、ベトナムのファンからはSNS上で、「日本は強すぎる」「我々には歯が立たない」「勝つのは夢のまた夢だ」「０−４以上の差を感じた」「完敗だ」「日本は教訓を与えた」といった声が上がった。
準々決勝ではフィリピンと激突するなでしこジャパン。その強さを発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
