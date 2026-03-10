日経225先物：10日22時＝220円高、5万4680円
10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比220円高の5万4680円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては431.61円高。出来高は8312枚となっている。
TOPIX先物期近は3699ポイントと前日比25ポイント高、TOPIXの現物終値比は34.72ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54680 +220 8312
日経225mini 54675 +220 139473
TOPIX先物 3699 +25 8126
JPX日経400先物 33500 +110 650
グロース指数先物 772 +2 407
東証REIT指数先物 売買不成立
