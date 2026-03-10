　10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比220円高の5万4680円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては431.61円高。出来高は8312枚となっている。

　TOPIX先物期近は3699ポイントと前日比25ポイント高、TOPIXの現物終値比は34.72ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54680　　　　　+220　　　　8312
日経225mini 　　　　　　 54675　　　　　+220　　　139473
TOPIX先物 　　　　　　　　3699　　　　　 +25　　　　8126
JPX日経400先物　　　　　 33500　　　　　+110　　　　 650
グロース指数先物　　　　　 772　　　　　　+2　　　　 407
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース