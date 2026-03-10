20チームが4つのプールに分かれて戦うワールドベースボールクラシック(WBC)1次ラウンド。10日はプールC最後の試合となる日本とチェコの試合が行われました。

1次ラウンドは各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。9日までにプールCでは3連勝の日本が首位通過。韓国の2位通過が決まっていました。

日本はプール最終戦となるチェコ戦。前の試合から大谷翔平選手や鈴木誠也選手をスタメンから外し、野手は6人を入れ替えてのぞみますが、7回までランナーを出しながらもなかなか好機を生かせません。

それでも8回、相手のミスを見逃さず1点を先制すると、周東佑京選手の3ランで追加点。さらに村上宗隆選手の満塁ホームランが飛び出すなど、一挙9得点となりました。投手陣は先発の郄橋宏斗投手から宮城大弥投手、金丸夢斗投手、北山亘基投手の完封リレー。1次ラウンド4連勝を飾っています。

10日現在、A組のプエルトリコ、B組のアメリカ、C組の日本と韓国、D組のベネズエラとドミニカ共和国の6チームが準々決勝の進出決定。日本はD組のベネズエラとドミニカ共和国のうち、2位通過となったチームと日本時間15日に準々決勝で対戦します。

【10日試合】

＜プールA＞

コロンビア 4-3 パナマ

プエルトリコ 4-1 キューバ

＜プールB＞

イギリス 8-1 ブラジル

アメリカ 5-3 メキシコ

＜プールC＞

日本 9-0 チェコ

＜プールD＞

ドミニカ共和国 10-1 イスラエル

ベネズエラ 4-0 ニカラグア

【11日試合】

＜プールA＞

プエルトリコ - カナダ

＜プールB＞

アメリカ - イタリア

＜プールD＞

オランダ - イスラエル

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13-0 チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8-6 韓国8日 ○ 4-3 オーストラリア10日 ○ 9-0 チェコ