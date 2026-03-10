■2026 ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドC組 日本9 − 0チェコ（10日 東京ドーム）

野球日本代表の侍ジャパンはワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンドC組でWBC2度目出場のチェコと最終第4戦に臨み、7回まで無得点と苦しみながら8回に敵失で先制、さらに周東（ソフトバンク）が3ラン本塁打、村上（ホワイトソックス）が満塁弾を放つなど一挙に9点を奪った。投手陣は先発・高橋宏斗（中日）、宮城（オリックス）、金丸（中日）、北山（日本ハム）で2安打・14奪三振の完封リレーを見せ、4連勝を飾った。日本は既にC組1位通過でベスト8進出を決めており、準々決勝は15日（日）に、D組（ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア）の2位と対戦する。

先発・高橋宏斗（中日）は2大会連続のWBC出場。高橋宏は1回2死から元巨人・フルプに安打を許すも後続を抑える。

後攻のスタメンは大谷（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、近藤（ソフトバンク）はベンチスタート、小園（広島）が今大会初出場となった。

1番レフト・森下（阪神）、2番ライト・佐藤輝（阪神）、3番ファースト・村上（ホワイトソックス）、4番DH・吉田（レッドソックス）、5番サード・岡本（ブルージェイズ）、6番ショート・小園、7番センター・周東（ソフトバンク）、8番キャッチャー・中村（ヤクルト）、9番セカンド・牧原大（ソフトバンク）で組んだ。

チェコの先発右腕・サトリアに1回1死から佐藤輝が左翼線へ二塁打も村上、吉田は凡退。高橋宏は2回を3人で退け、3回は1本の安打を許すが危なげなく無失点に抑える。だが攻撃陣も2回に小園、3回に森下が安打を放つもつながらない。

高橋宏は4回、先頭・フルプへ四球も4番・チェルヴェンカを三ゴロ併殺打に取り得点を与えない。打線は直後に1死から吉田が当たり損ねに三内安打、岡本が左翼フェンス直撃ツーベースで1死二・三塁も小園、周東は内野ゴロに倒れ先制できない。

高橋宏は5回2死を取り63球、2安打、1四球、5奪三振の無失点で降板。代った宮城（オリックス）は打者1人を2球で抑える。5回の攻撃で中村が左安打、牧原大の犠打で1死二塁に。森下は左邪飛、ここでサトリアが65球に達し、2番手右腕・コバラに佐藤輝は遊直で本塁が遠い。

宮城は6回、三者凡退に抑えるが6回、侍ジャパンの攻撃も1死から代打・若月（オリックス）が敵失で出塁するが岡本、小園から快音が出ず。7回、3番手・金丸（中日）は2つの空振り三振を奪い走者を許さない。

打線は7回に先頭・周東が快速を活かし、遊内安打に二盗を決める。中村の犠打で1死三塁から牧原大が牧原大は空振り三振、森下は右飛に倒れる。

金丸は8回も三者連続三振を取り、7回から5者連続三振を奪った。8秋の攻撃で先頭・佐藤輝が死球、村上が空振り三振も若月が右翼線にツーベース、チェコの守備陣が乱れる間に佐藤輝が本塁へ還り1点を先制した。2死後に小園が四球で2死一・二塁から周東が右中間スタンドへ3ランを放り込み、4ー0とした。

さらに中村と牧原大が連打、森下が四球で2死満塁とすると代打・牧（DeNA）が押し出し四球、村上がセンターへ満塁弾を叩き込み。9−0と大量リードを奪った。9回は北山（日本ハム）が三者凡退で締めた。