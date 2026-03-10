¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬8¶¯Æþ¤ê¡ª¡Á3·î10Æü¤ÎWBC»î¹ç·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡Á
¡¡Âè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ï10Æü¡¢POOL A¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢POOL D¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬Â·¤Ã¤Æ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2²ó¤Ë¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç5ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï¥¯¥ë¡¼¥º¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤10¡Ý1¤ÎÂç¾¡¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï2Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢½é²ó¤Ë¥Á¥ç¡¼¥ê¥ª¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢3²ó¤Ë¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.¤Î°ìÈ¯¡¢5²ó¤Ë¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢6²ó¤Ë¤â¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ¤Îµ¾Èô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¥Ë¥«¥é¥°¥¢ÂÇÀþ¤Ë7ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥àÀ¸´Ô¤Ïµö¤µ¤º4¡Ý0¤ÎÎíÉõ¾¡¤Á¡£12Æü¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ý¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç1°Ì¡¢2°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬15Æü¤ËÆüËÜ¤È½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡POOL A¤Ï2¾¡0ÇÔÆ±»Î¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤È¥¥å¡¼¥Ð¤¬ÂÐÀï¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤¬2²ó¤Ë¥Þ¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Î3ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¥³¥ë¥Æ¥¹¤Îµ¾Èô¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£6²ó¤Ë¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤¬4¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ìµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ï½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡POOL B¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3¥«¹ñ¤¬2¾¡0ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¥¢¥á¥ê¥«¤È¥á¥¥·¥³¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï3²ó¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÂè2¹æ2¥é¥ó¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤Î3¥é¥ó¤Ç5ÅÀ¤òÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬4²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£5¡Ý3¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËPOOL C¡¦1°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç0¾¡3ÇÔ¤Î¥Á¥§¥³Áê¼ê¤Ë7²ó¤Þ¤Ç0¡Ý0¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£8²ó¤Ë¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÈÀþ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È°Á÷µå¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¤¬ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à¤È¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î3¥é¥ó¡¢ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡¢¤µ¤é¤ËÂ¼¾å½¡Î´¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤âËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢°ìµó9ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¢§ 3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
1»þ00Ê¬¡ÚPOOL A¡Û¥Ñ¥Ê¥Þ¡¡3 ¡Ý 4¡¡¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
1»þ00Ê¬¡ÚPOOL D¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¡1 ¡Ý 10¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
2»þ00Ê¬¡ÚPOOL B¡Û¥¤¥®¥ê¥¹¡¡8 ¡Ý 1¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë
8»þ00Ê¬¡ÚPOOL A¡Û¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¡4 ¡Ý 1¡¡¥¥å¡¼¥Ð
8»þ00Ê¬¡ÚPOOL D¡Û¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¡0 ¡Ý 4¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é
9»þ00Ê¬¡ÚPOOL B¡Û¥¢¥á¥ê¥«¡¡5 ¡Ý 3¡¡¥á¥¥·¥³
19»þ00Ê¬¡ÚPOOL C¡ÛÆüËÜ¡¡9 ¡Ý 0¡¡¥Á¥§¥³