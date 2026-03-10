操作系が増えるのはいいことだけど。

Appleが発表した、エントリーのMacBook「MacBook Neo」。コストを抑えるために、iPhone用のチップが採用されていますが、ベンチマーク結果を見ると、実務ではそこまでハンデにならないかも？な期待感もあります。

9万9800円という野心的な価格ですし、カラーもかわいいし、いまだ！と衝動的にポチった人も多いと思うのですが、早くも来年の話をします。2027年の「MacBook Neo 2」です。

第2世代はタッチパネル搭載機に？

Apple関連の情報に精通したアナリスト、ミンチー・クオ氏はかつて、第2世代のMacBook Neoに、タッチパネルがサポートされる可能性があると述べています。

あくまでも可能性ね、可能性。

そしてこの予想は2025年9月のもの。それから結構月日が過ぎているので、ちょっと話が変わってきているかもしれませんが、「可能性」としては…まぁありうる。

昨今のコンパクトPCはタッチパネルサポートも珍しくありませんし、学生をターゲットに置くのであれば、直感的なタッチ操作も用意したほうが喜ばれると思いますから。

そうなるとiPadとの棲み分けどーすんの？

僕が気になっているのはここ！

iPadにキーボード付けて「まるでMacBook Air！」なんてね。僕もよくやるお出かけモードですが、Mac Book Neoでタッチまでサポートしたら、iPadでお出かけ作業スタイルとの棲み分けできなくなるのでは？とか思うんですよね。

うーん、現状は動くアプリが違うし、ファイル操作のお作法とかも違う。スペックを見ると実はiPadの方が上だったりするので、単純にiPad＋キーボードが滅ぶというわけじゃないと思うけど、選ぶ方はちょっとフクザツになりそうですよね。iPad＋キーボードとMacBook Neoとどっちがいいの？ という比較検討は、じっくりと行う必要がありそう。

その上でちょっと言いたいんだけど、iPadにM4とかM5チップ載せるなら、iPadでもmacOSサポートしてくれませんかね？

iPadOSとmacOSをシームレスに行き来しなくてもいい、再起動必要でもいいからさ。ニーズ、絶対多いとおもうんだけどなぁ。

Source: MacRumors, X