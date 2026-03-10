「グレーパーカー」こう着ればいいのか！【niko and ...】大人の垢抜け♡「こなれコーデ」

カーディガン代わりにサッと羽織っておしゃれ見えが狙えるフルジップのパーカーは、この季節こそ重宝するアイテム。大人がデイリーコーデに盛り込むなら、都会的で落ち着いた雰囲気のグレー色が正解かも。そこで今回は、「グレーパーカー」を使ったこなれコーデを解説します。【niko and ...（ニコアンド）】のおしゃれスタッフさんによる最旬の着こなしをご紹介するので、ぜひ真似してみて。

柄物のパンツと合わせてしゃれ感アップ

【niko and ...】「エアバルーンWジップパーカー」\7,000（税込）

ゆるっとしたシルエットでこなれ見えが狙えるパーカー。裾のドロストを絞ると、バルーンシルエットにもアレンジできます。淡いトーンのグレー色なので、春らしい抜け感のある着こなしに仕上がりそう。シンプルコーデのマンネリを打破したいときは、YUKAさんのようにストライプ柄のパンツでアクセントをつけてみて。差し色として鮮やかな赤のインナーを仕込むのも、垢抜けのコツ。

配色セーターと合わせた春っぽコーデ

モノトーンコーデの地味見えを回避したいときは、配色デザインのインナーをプラスワンしてみて。袖からさり気なく見えるピンク色が華やかで、一気にシーズンムードが高まりそう。ダブルジップのパーカーなので、ファスナーの上下でシルエットのアレンジも楽しめます。ストンとしたIラインスカートと合わせれば、女性らしい雰囲気のきれいめカジュアルコーデに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M