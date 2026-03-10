こりゃ映えるーーーッッ♡【スタバ】コーヒーのお供にしたい「季節のおすすめフード」

春の訪れを感じられる暖かな日は、お気に入りのドリンクを持ってのんびりと外で過ごすのにぴったり。お腹を満たすフードも添えれば、贅沢な時間に変わりそうです。【スターバックス】では、そんなときにぴったりな「季節のおすすめフード」を販売中。今回は、コーヒーのお供にしたいおすすめフードを紹介します。

色鮮やかなコーティングで春気分

「桜抹茶ドーナツ」は春らしいピンクとグリーンの色合いが映える、華やかなドーナツ。表面のコーティングだけでなく、ドーナツ生地もほんのりピンク色になっており、生地の中には色鮮やかな抹茶クリームも入っています。見た目も味も桜と抹茶で仕上げられた、春らしい一品です。

どこを食べてもチョコたっぷり

チョコレートフィリングを挟んだデニッシュ生地を、渦巻き状にして焼き上げた「チョコレートバブカ」。生地とフィリングが一体化しているため、どこを食べてもチョコを味わえそう。@megumiko_maniaさんによると「甘さは見た目通りしっかりめ」とのことなので、コーヒーとの相性にも期待大。甘いものが好きな人であれば、甘めのドリンクを合わせるとデザート感がますます高まりそうです。

見た目も味も楽しめる【スターバックス】の「季節のおすすめフード」。お天気が良い日は、いつものドリンクにフードをプラスして、優雅なひとときをのんびりと楽しんでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる