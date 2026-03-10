【即ゲット】「17の名作絵本」の“オリジナルクッキー缶”が超かわいい♪ 今だけ新宿駅で買えるよ〜！【3/15まで】
2026年3月15日（日）までの期間、ニュウマン新宿 2Fのエキナカ イベントスペースにて、「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が期間限定で出店されています。
こちらのポップアップストアは「Cake.jp（ケーキジェーピー）」により展開されるもの。
『リサとガスパール』『はらぺこあおむし』『ノンタン』など幅広い世代に愛されている絵本作品とコラボした、オリジナルのクッキー缶シリーズ17種類が販売されています。
人気絵本とのコラボなので、その可愛さは間違いナシ！ 思わずいくつも買ってしまいそう!?
ぜひお気に入りを見つけてゲットしてみて♪
名作絵本のクッキー缶商品一覧
◼︎ノンタンのたんじょうびクッキー缶
◼︎【シナぷしゅ】ぷしゅぷしゅ へんしんな〜んだ？クッキー缶
◼︎『おまえうまそうだな』のウマソウなクッキー缶
◼︎『ねないこ だれだ』まよなかのクッキー缶
◼︎『パンダ銭湯』のマル秘クッキー缶
◼︎『ノラネコぐんだん』クッキー缶
◼︎『ねずみくんとホットケーキ』クッキー缶
◼︎『くまのがっこう』ジャッキーのクッキー缶
◼︎『こんとあき』クッキー缶
◼︎『ぞうくんのさんぽ』クッキー缶
◼︎『はらぺこあおむし』クッキー缶
◼︎『パディントン（TM）』クッキー缶
◼︎『メロとタビ』クッキー缶
◼︎【カード付】『きかんしゃトーマス』クッキー缶 ※カードは1種類1枚付き
◼︎『リサとガスパール』クッキー缶
◼︎『パンどろぼう』クッキー缶
◼︎『りんごかもしれない』クッキー缶
価格：各3,300円（税込）
※商品のラインナップは変更になる場合があります。
「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」開催概要
【会場】ニュウマン新宿 2F エキナカイベントスペース
【開催期間】2026年3月6日(金)〜3月15日(日) 10日間
【営業時間】〈月〜土〉8:00〜20:30〈日・祝日〉8:00〜20:00
会場概要
ニュウマン新宿 2F エキナカイベントスペース
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペース
© 2025 Penguin Random House LLC. ERIC CARLE, THE VERY HUNGRY CATERPILLAR, THE WORLD OF ERIC CARLE logo, the Caterpillar logo and relateddesigns, logos, and names are trademarks and/or registered trademarks of Penguin Random House LLC. All rights reserved. “The Very HungryCaterpillar” is published by nguin Random House LLC.