2026年3月15日（日）までの期間、ニュウマン新宿 2Fのエキナカ イベントスペースにて、「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が期間限定で出店されています。

こちらのポップアップストアは「Cake.jp（ケーキジェーピー）」により展開されるもの。

『リサとガスパール』『はらぺこあおむし』『ノンタン』など幅広い世代に愛されている絵本作品とコラボした、オリジナルのクッキー缶シリーズ17種類が販売されています。

人気絵本とのコラボなので、その可愛さは間違いナシ！ 思わずいくつも買ってしまいそう!?

ぜひお気に入りを見つけてゲットしてみて♪

名作絵本のクッキー缶商品一覧

◼︎ノンタンのたんじょうびクッキー缶

◼︎【シナぷしゅ】ぷしゅぷしゅ へんしんな〜んだ？クッキー缶

◼︎『おまえうまそうだな』のウマソウなクッキー缶

◼︎『ねないこ だれだ』まよなかのクッキー缶

◼︎『パンダ銭湯』のマル秘クッキー缶

◼︎『ノラネコぐんだん』クッキー缶

◼︎『ねずみくんとホットケーキ』クッキー缶

◼︎『くまのがっこう』ジャッキーのクッキー缶

◼︎『こんとあき』クッキー缶

◼︎『ぞうくんのさんぽ』クッキー缶

◼︎『はらぺこあおむし』クッキー缶

◼︎『パディントン（TM）』クッキー缶

◼︎『メロとタビ』クッキー缶

◼︎【カード付】『きかんしゃトーマス』クッキー缶 ※カードは1種類1枚付き

◼︎『リサとガスパール』クッキー缶

◼︎『パンどろぼう』クッキー缶

◼︎『りんごかもしれない』クッキー缶

価格：各3,300円（税込）

※商品のラインナップは変更になる場合があります。

「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」開催概要

【会場】ニュウマン新宿 2F エキナカイベントスペース

【開催期間】2026年3月6日(金)〜3月15日(日) 10日間

【営業時間】〈月〜土〉8:00〜20:30〈日・祝日〉8:00〜20:00

会場概要

ニュウマン新宿 2F エキナカイベントスペース

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペース

