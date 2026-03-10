◇サッカー アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE） 町田1―0江原（2026年3月10日 町田GIONスタジアム）

ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦が行われ、東地区首位の町田はホームで同8位の江原（韓国）を1―0で下し、2戦合計1―0でクラブ初のアジア舞台で8強入りを決めた。前半25分にMF中村帆高（28）がヘディングシュートで決勝弾。GK谷晃生（25）も好セーブを連発するなどチーム一丸でリードを守り抜いた。準々決勝以降は西地区のクラブも交え、来月17〜25日にサウジアラビアで集中開催される。

黒田剛監督は試合後の会見で「終わってみて、ACLのラウンド16は過酷であり、拮抗（きっこう）し、精神的も消耗する一戦だった」と振り返り「ラウンド8に進めたことがこの大会の意義。頑張り抜いてくれた選手たちを称えたい」と語った。

決勝ゴールは前半25分だ。FW羅相浩（ナ・サンホ）が左サイドからペナルティーエリアへクロスを送ると、中村が素早く反応。最後はヘディングシュートでゴール左下に押し込んだ。黒田監督は「素晴らしいゴールだった」と評価した。

DF昌子を中心とする自慢の守備陣は第1戦に続いて無失点。後半4分には相手の連続シュートを浴びたが、谷が好セーブ連発でしのいだ。序盤にFW相馬が右足首をひねって負傷退場するアクシデントがあったが、代わって投入された羅相浩が決勝弾をアシストするなどチーム一丸で戦い抜いた。指揮官は「体を張って、体にボールを当てて、谷のファインセーブもあった。これが町田のサッカーだと選手たちが示してくれた」と誇らしげに語った。