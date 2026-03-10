野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場している日本代表「侍ジャパン」は１０日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組最終戦でチェコと対戦した。

チェコ代表には今回、王貞治さん（ソフトバンク会長）が開催に携わる「世界少年野球大会」に参加した３選手がメンバー入りした。チェコは日本戦の前に１次ラウンド敗退が決まっていたが、「野球のすばらしさを伝えたい」と普及活動に取り組む王さんの思いに触れた選手たちが最後まで全力プレーを見せた。

同大会は、王さんと米大リーグ通算７５５本塁打のハンク・アーロン氏が「正しい野球を全世界に普及・発展させ、世界の少年・少女たちに友情と親善の輪を広げよう」と１９９０年にスタート。野球教室や交流試合を日米などで実施しており、今代表では、捕手のチェルベンカ（３３）、控え捕手のゼレンカ（２５）、内野手のチェルビンカ（２９）が参加していた。

７日の台湾戦前には王さんがチェコ代表を激励に訪れ、「卒業生」たちと交流。チェルベンカは王さんと握手を交わし、「野球に関わる人なら王さんのことは誰でも知っている。一生忘れられない経験になった」と目を輝かせていた。

チェコはＷＢＣで苦戦が続いたが、選手たちは「チェコや欧州の野球を多くの人に知ってもらうチャンス」（チェルベンカ）と下を向かなかった。日本戦でも侍ジャパンと真っ向勝負。「野球のすばらしさ」をグラウンド上で表現していた。（大背戸将）