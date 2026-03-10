中東情勢の緊迫が続く中、経済への影響が日本でも広がっています。すでにガソリン価格が日を追うごとに値上がりしているほか、もやしの生産工場でも懸念の声が聞かれました。

■政府チャーター機で日本人帰国

記者（10日）

「午前6時半です。サウジアラビアから281人の邦人を乗せた政府チャーター機が成田空港に到着しました」

出迎えの人

「よかったよかったー、帰ってきたー」

チャーター機で帰国 大学生

「マドリード（スペイン）に行きたかったんですけど、経由地のドーハで止まっちゃって」

スマホで見せてくれたのは、ミサイル迎撃の瞬間。

チャーター機で帰国 大学生

「ここ煙とか爆発しているのがあって（ミサイル）迎撃の瞬間でした」

友だちと帰国した息子を迎えに来た父親は…。

父

「まあ本当…、無事に帰ってきてくれて皆さんに感謝です」

カタールに住んでいる女性は、2歳の娘と2人で帰国。

チャーター機で帰国 カタール在住

「心底ほっとしています。ドーハでは毎日爆撃の音がしていたので、身の危険は感じましたね。がんばったね、おうち帰ろうね」

さらに日本時間11日にも、中東から政府のチャーター機が2便、到着する予定です。

■トランプ大統領「事態はまもなく終結する」

アメリカとイスラエルによる攻撃が始まって、10日で11日目。

石油の貯蔵施設などエネルギー関連施設を攻撃されたイランは、隣国のイラクやサウジアラビア、アラブ首長国連邦（＝UAE）、バーレーンなどを攻撃。中東のエネルギー関連施設で被害が相次いでいます。

原油価格は9日、急上昇。一時1バレルあたり119ドル台、3年9か月ぶりの高値となり、世界経済への不安も一気に高まりました。

すると、トランプ大統領はイランへの軍事作戦について…。

トランプ大統領（9日）

「我々は決定的に勝利している。事態はまもなく終結する」

こうした中、原油価格は一時81ドル台まで急落しました。それでも、高い水準を維持したまま。

■ガソリン価格にもすでに影響が…

日本に住む私たちにも、すでに影響が出ています。都内のガソリンスタンドは“値上げラッシュ”です。

田中商事 三枝直樹店長

「日曜（8日）だと157円でした。きのう（9日）162円、きょう（10日）172円。13日の金曜日15円上げて187円。今月13日までは確実に上がりますし、それ以降も上がる予定です。1週間に3回も上がること自体がまずないです」

仕入れ値が急激に上がり、値上げせざるを得ないといいます。

さらに、「200円突破する」と注意喚起の張り紙もあります。

田中商事 三枝直樹店長

「自分の中で非常事態宣言。今の段階でも65％で（来週以降）レギュラーガソリン200円突破の可能性」

利用客は…。

──来週以降200円の可能性も。

車で送迎の女性

「ええ！ そうなんですか？ もう徒歩になりますよね、徒歩、自転車…」

幼稚園バスの運転手

「毎日使うものじゃないですか。ガソリンがないと仕事にならない。怖いですよね、どこまで上がっていくのか」

パン店の配送

「今見て170円超えてると驚いています。せっかく税率下げてくれて頑張ってくれたのに、落ち着けばまた下がってくれるのかな」

■もやし工場「早く落ち着いてほしい」

もやしを生産する工場も、原油高騰が悩みの種。もやしを育てるには、水を重油で温める必要があるためです。

担当者

「冷水を数℃加温して使用。1日に1500〜2000トンほど、膨大な量を使用している」

今まさに影響が出ているわけではない、といいますが…。

旭物産 林正二会長

「平均で1日に1000リットルの重油使う。たった1リットル、5円、10円の違いでも、大変な利益の減少となるので、原油の価格は非常にシビアに感じています。早く落ち着いてほしい」

■イラン側「原油1リットルの輸出も許さない」

攻撃の応酬は、いつ終わるのか?

トランプ大統領の「まもなく終結」宣言に対し、イラン側は…。

イラン側

「戦闘の終結を決めるのは我々だ」

さらに。

イラン側

「原油1リットルの輸出も許さない」

アメリカ側の攻撃が続く限り“原油の動きを止める”と宣言。

トランプ大統領は…。

トランプ大統領のSNSより（10日）

「イランが原油の流れを阻止するようなことがあれば、これまでの20倍もの打撃を与える」

戦闘終結の出口は、まだ見えていません。