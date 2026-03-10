大宮エリーが遺した“花”作品とMONGOL800の名曲がコラボ　絵本『あなたに』刊行へ

『歌詞（うた）の本棚 あなたに』（歌詞：キヨサク／絵：大宮エリー／リットーミュージック）が2026年4月23日（木）に発売される。

「夢で逢えたら どこへ行こうか？」「あなたがいれば どこでもいいよ」ーー。大宮エリーが遺した“花”作品とMONGOL800による名曲のコラボ絵本が登場。

本書は歌詞を絵本として再構築するプロジェクトとして話題の『歌詞（うた）の本棚』シリーズの最新作。作家、画家、脚本家など幅広く活動した大宮エリーの絵画作品と、彼女と親交の深かったMONGOL800・キヨサクの代表曲にして2001年のリリースから今年発売25周年を迎える「あなたに」の歌詞で構成された1冊だ。

多方面で才能を発揮し、2025年4月23日に逝去した大宮エリーが、晩年とくに情熱を注いだといわれる絵画・アート制作。そのなかでも自然を愛する彼女がたびたびモチーフとして選んだ“花”の作品の数々から MONGOL800・キヨサクがセレクトし、生前幾度となく行ってきた2人の共演が再度実現。

「揺るがないものただ一つ／あなたへの思いは変わらない」「あなたに逢いたくて」ーー。大切な人を想う気持ちと生命力に満ちた鮮やかな色彩が胸に迫る2人のコラボレーション作品として絵本『歌詞（うた）の本棚 あなたに』が生まれた。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）