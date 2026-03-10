竹内涼真主演『再会』アナザーストーリー配信 直人が失言「最初から離婚するって思ってたよ」
俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）のスピンオフドラマ『再会〜Another Truth〜』【後編】が、10日放送の本編第8話放送終了後から動画配信プラットフォームTELASAで配信される。
【場面写真】本編では描かれなかった3人の姿
ある事件で使用された《拳銃》を小学校の桜の木の下に埋め、《誰にも言えない秘密》を共有した飛奈淳一ら4人の同級生。23年後、刑事となった淳一が初恋の相手・岩本万季子と再会したことで、封印された過去が再び動き出す。この冬一番切ないヒューマンラブミステリー再会〜Silent Truth〜のスピンオフとして配信されるのが、『再会〜Another Truth〜』。本編では描かれなかったアナザーストーリーが展開される。
後編には、飛奈淳一役の竹内涼真、岩本万季子役の井上真央、万季子の元夫・清原圭介役の瀬戸康史、そして万季子のために罪を被ろうとし続けた佐久間直人役の渡辺大知が出演。本編の主軸となる同級生4４人が総出演し、万季子が自首を決意した直後の知られざる出来事を描く。
第8話では、スーパー店長殺人事件の重要参考人としてマークされた万季子が、同級生たちに付き添われて警察へ自首する決断を下した。胸を締め付けるラストシーンの直後を舞台にしたスピンオフ後編では、万季子が出頭する前、何が起きていたのかが明らかになる。
物語は、証拠となる拳銃を持って息子とともに失踪した万季子を案じ、淳一、圭介、直人の3３人が万季子彼女の自宅に集まる場面から始まる。もぬけの殻となった家で状況を整理しようとする中、圭介の携帯電話が鳴り、警察へ出頭する覚悟を決めた万季子から連絡が入る。
電話が鳴った瞬間、自分にかけてきたのではないかと一瞬期待してしまう淳一と直人。23年が経った今も消えない万季子への想いが交錯する中、男たちの複雑な感情が浮かび上がる。後編では、《拳銃を自宅から持ち出す瞬間の万季子の様子》も描かれながら、《淳一＆圭介＆直人の赤裸々な会話》が展開される。
きっかけは、万季子を思い続ける直人の一言。「やっぱりこういう時に、万季ちゃんが電話するのは圭介なんだね」と漏らした嫉妬混じりの言葉に、圭介は「息子と一緒にいるからだ」と諭そうとする。しかし直人は引き下がらず、「もし万季ちゃんが一人だったら誰に電話したと思う？」と2２人に迫る。
さらに小学生時代、淳一におしっこをかけられたという恥ずかしい過去を突然暴露したかと思えば、圭介に対しても「最初から離婚するって思ってたよ」と失言。最初は大人の対応をしていた淳一と圭介もついに応戦し、3３人は小学生の頃に戻ったかのようなトークバトルを繰り広げる。
互いをよく知る同級生だからこそぶつかり合う本音。23年前の少年時代の姿が重なって見える、どこかノスタルジックで微笑ましいやり取りも見どころだ。
