ライアン・ゴズリング、ロッキーを「一番かっこいい異星人の友達」と紹介 『プロジェクト・ヘイル・メアリー』世界初披露
俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のワールドプレミアが、現地時間3月9日に英ロンドンで開催された。映画『オデッセイ』の原作者アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を、『スパイダーマン：スパイダーバース』でも知られるフィル・ロード＆クリストファー・ミラー監督コンビが映画化した注目作で、日本では3月20日に公開される。
【動画】ロッキーを作り上げた裏側を映した特別映像
本作は、滅亡の危機に瀕した地球を救うため、片道切符のミッションに送り出された中学校の科学教師ライランド・グレースが、宇宙の果てで異星人ロッキーと出会い、ともに故郷を救う方法を探していく感動のSF超大作。
主人公ライランド・グレースを演じ、プロデューサーとして映画化を主導したライアン・ゴズリング、グレースを宇宙へと送り込むプロジェクトの責任者エヴァ・ストラットを演じたザンドラ・ヒュラーらキャストと制作陣がロンドンに集結。会場には、本作の舞台でもある壮大な宇宙空間をイメージしたブラックカーペットが敷かれ、公開を待ち望む大勢のファンがゴズリングたちに大歓声を送った。
これまで『ラ・ラ・ランド』『バービー』など数々の話題作で存在感を放ってきたゴズリングはファンの前で、「“最高のSF作品”とも言えるこの作品を創るのに少し緊張もありましたが、この作品のすべてに対して敬意をもって描いていますし、この映画を見た皆さんの反応を見ると、楽しんでもらえているようでとてもうれしいです。皆さんがロッキーに出会うのをとても楽しみにしています」と、公開を迎える喜びを語った。
さらに、ロッキーについて「皆さんが見る中で一番かっこいい異星人の友達です。グレースとロッキーは言語も感覚も全てが違って、本来は一緒にいることすら難しいはずなんです。それでも苦労して築き上げた友情に力強い感動が湧き上がると思います」と語り、種族を超えた友情が本作の大きな見どころであることをアピールした。
ヒュラーは自身が演じた役について、「リーダーシップの資質や責任感、ユーモア、知性など私が自分の人生においてこうあってほしいと願うリーダー像について考えました。どんな状況下でも目標を見失わない強さは私自身も意識していることなので、とても共感できました」と振り返った。
さらに「一番重要だったのは、だれと出会い、その相手とどう関わるかです。そのためライアンの演技や、彼の尽きることのない想像力にどう応えるかが重要でした。とても素晴らしい経験をすることができ、正直言ってこれが本当に実現したなんていまだに信じられないくらいです」と感無量な様子だった。
そして本作の監督を務めたフィル・ロードは「主演のライアンをはじめ、ロッキー役の人形操演者や撮影監督など、撮影を進めた人たちと共に刺激的な毎日を過ごしました。立てていた計画を超えていって、大きくレベルアップを続けた映画になっています」とコメント。
クリストファー・ミラーも「これほどまでにリアルで美しい演技を見せる俳優はほかにはいません。ライアンをパートナーに迎えられて本当に幸運でした。この作品を撮ることはとても大きな挑戦でしたが、素晴らしい撮影チーム、俳優陣、アニメーションチームのおかげで、コメディとドラマ、そして感情をすべて融合させた作品になっています」と自信をのぞかせた。
世界初披露を受け、「映画史に残る傑作」「ユーモア、SF、ドラマ、サスペンスが見事に融合した洗練された作品。ライアン・ゴズリングは、逆境への挑戦を描いた心温まる物語の輝くスター」などと、海外メディアや批評家からも好意的な反応が相次いでいる。
あわせて解禁された特別映像では、グレースの相棒となる異星人ロッキーの舞台裏も公開された。ロッキーはグレースと共に命を懸けて故郷を救おうと奮闘する、“もう一人の主人公”ともいえる重要な存在。監督のフィル・ロードは「キャラクター間の物語を何より大切にした」と明かし、ロッキーはCGだけに頼るのではなく、“実在”させることにこだわった。
「スター・ウォーズ」シリーズでBB-8などのドロイドを制作し、アカデミー賞視覚効果賞の受賞歴を持つニール・スキャランのチームが作り上げ、ブロードウェイの舞台でも活躍するパペティア（人形操演者）のジェームズ・オルティス率いるチームによる操演で命を吹き込まれている。
ゴズリングは「僕にとってジェームズの声はグレースにとってのロッキーだ」とコメント。原作者ウィアーも、「ロッキーの姿は最初から完璧だった」と絶賛している。
映像内では実際にジェームズがロッキーを演じている様子が映されており、5人のパペティアが器用にそれぞれ操作棒を用いながらロッキーを操り、同時にジェームズが声も演じることで、あたかもそこで生きているかのようにロッキーを演じきっている。原作内では文字だけで表現されていたロッキーが、どのようにライアンの相棒として作り上げられたのか。ロッキーの声、動き、そしてグレースとのやり取りの一つ一つに込められた工夫と思いにも注目したい。
あわせて解禁された特別映像では、グレースの相棒となる異星人ロッキーの舞台裏も公開された。ロッキーはグレースと共に命を懸けて故郷を救おうと奮闘する、“もう一人の主人公”ともいえる重要な存在。監督のフィル・ロードは「キャラクター間の物語を何より大切にした」と明かし、ロッキーはCGだけに頼るのではなく、“実在”させることにこだわった。
「スター・ウォーズ」シリーズでBB-8などのドロイドを制作し、アカデミー賞視覚効果賞の受賞歴を持つニール・スキャランのチームが作り上げ、ブロードウェイの舞台でも活躍するパペティア（人形操演者）のジェームズ・オルティス率いるチームによる操演で命を吹き込まれている。
ゴズリングは「僕にとってジェームズの声はグレースにとってのロッキーだ」とコメント。原作者ウィアーも、「ロッキーの姿は最初から完璧だった」と絶賛している。
映像内では実際にジェームズがロッキーを演じている様子が映されており、5人のパペティアが器用にそれぞれ操作棒を用いながらロッキーを操り、同時にジェームズが声も演じることで、あたかもそこで生きているかのようにロッキーを演じきっている。原作内では文字だけで表現されていたロッキーが、どのようにライアンの相棒として作り上げられたのか。ロッキーの声、動き、そしてグレースとのやり取りの一つ一つに込められた工夫と思いにも注目したい。