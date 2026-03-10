【狩野亮の目】

９日のアルペンスキー女子スーパー大回転（座位）で今大会日本勢第１号のメダルを獲得した村岡桃佳選手はプレッシャーもある中でよく滑り切ったと思う。

私も肋骨（ろっこつ）骨折などの経験があるが、けがから復帰したレースでは自分は攻めた滑りをしたつもりでも、無意識に「心のブレーキ」のようなものがかかり、いつもよりスピードが落ちたり、ギリギリのライン取りができなかったりする。

この日の村岡選手も万全な状態の時の滑りではなかったが、今できる最大限のレースはした。彼女にとって４回目の冬季パラリンピックだが、また一つ新しい経験になった。今後のアスリート人生にとっても、得るものは大きかったと思う。日本のアルペンスキー全体でも、パラのメダルの歴史をつなげたという点で意味があった。

座位ではマシン（チェアスキー）の性能も、高いレベルの滑りには欠かせない。近年はフランス製のマシンが滑走時の安定感があって人気が高いが、オランダのイエルーン・カンプスフルール選手は日本製のマシンで男子座位を制した。日本のメーカーの技術の高さが証明され、日本のパラスキーにとってはうれしいことだ。（バンクーバー、ソチ大会金メダリスト）