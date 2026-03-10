ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 職員４３人が犠牲となった防災対策庁舎に鎮魂の光…宮城県南三陸町 職員４３人が犠牲となった防災対策庁舎に鎮魂の光…宮城県南三陸町 職員４３人が犠牲となった防災対策庁舎に鎮魂の光…宮城県南三陸町 2026年3月10日 21時50分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東日本大震災の津波で町職員ら４３人が犠牲となった宮城県南三陸町の旧防災対策庁舎は、教訓を伝える震災遺構として保存されている。 １０日の日没後、犠牲者を悼んで照明がともされ、柔らかな光に包まれた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 震災時小１の少年…亡き父の夢追いＪリーガーに、カズと切磋琢磨し被災地へ勇気届ける「ゴール」 薄れる関心、「自然災害に備える意識は持っていて」…俳優 武田玲奈さん ２８ （福島県出身） 災害の恐ろしさ実感へ「ぜひボランティアに参加して」…フリーアナウンサー 久慈暁子さん ３１ （岩手県出身） 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, デイサービス, 在宅医療, 横浜, 徳島, 訪問介護, 介護タクシー, 葬儀, 京王線, 海