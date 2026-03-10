犠牲者を悼んで明かりがともり、暮れゆく空に浮かび上がる旧防災対策庁舎（１０日午後６時１４分、宮城県南三陸町で）＝松本拓也撮影

写真拡大

　東日本大震災の津波で町職員ら４３人が犠牲となった宮城県南三陸町の旧防災対策庁舎は、教訓を伝える震災遺構として保存されている。

　１０日の日没後、犠牲者を悼んで照明がともされ、柔らかな光に包まれた。